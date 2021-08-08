ملف الانتخابات يتصدر اجتماعاً بين النجيفي وهوشيار زيباري

2021/08/08 | 14:11 - المصدر: وكالة ناس

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السيد أسامة النجيفي يستقبل السيد هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستانيبيان رقم ( 26 ) صادر عن حزب للعراق متحدونبِسْم الله الرحمن الرحيماستقبل السيد أسامة عبد العزيز النجيفي الأمين العام لحزب للعراق متحدون يوم الأحد الثامن من آب ٢٠٢١ السيد هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني .وفي لقاء ساده الانسجام وتطابق وجهات النظر والتقدير العميق لمواقف الطرفين تم بحث ملف الانتخابات مع تقييم للاجتماع الذي عقد برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء بين الكتل السياسية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، فضلا عن الوضع السياسي والتحديات التي يمثلها السلاح المنفلت والمال السياسي ما يجعل من عوامل القلق حافزا للوصول إلى انتخابات معبرة حقيقة عن إرادة الشعب .كما تم بحث الوضع في اقليم كوردستان ، ومجالات التعاون المشترك ، وأعرب الطرفان عن رؤية متفقة حول الوضع العام .وفي مجال الوضع الإقليمي والدولي كانت وجهات النظر متطابقة حول الأخطار المحتملة وأهمية حفظ العراق وإبعاده عن التأثيرات السلبية لعوامل الصراع .وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التواصل المستمر لما يمثله الطرفان من مصداقية والتزام وثبات .

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