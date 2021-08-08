2021/08/08 | 14:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سجلت البرازيل، خلال الساعات الـ 24 الماضية، نحو ألف حالة وفاة و43 ألف إصابة بفيروس كورونا.وقالت وزارة الصحة البرازيلية، انها سجلت 990 حالة وفاة، و43 ألفاً و33 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبلغ إجمالي الوفيات المسجّلة في البرازيل منذ تفشي الوباء، 562 ألفاً و752 حالة، فيما بلغ إجمالي …

ظهرت المقالة البرازيل تسجل نحو ألف وفاة و43 ألف إصابة جديدة بكورونا أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تسجل نحو ألف وفاة و43 ألف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تسجل نحو ألف وفاة و43 ألف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).