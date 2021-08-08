القبض على متهمة ببيع طفل ومتهم بسرقة 5400 دولار في بغداد

2021/08/08 | 14:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الأحد، القبض على متهمة ببيع طفل مجهول الهوية ومتهم بسرقة 5400 دولار.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من مفارز مكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الكرخ تمكنت من القاء القبض على متهمة لقيامها ببيع طفل رضيع مجهول الهوية”.وأشارت الى …

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