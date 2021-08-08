أسود الرافدين.. همة عالية واصرار على حسم التأهل

2021/08/08 | 14:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

أبدى لاعبو منتخبنا الوطني استعدادهم لخوض التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر من خلال انخراطهم في التجمع الأول الذي أقيم يوم أمس على أديم ملعب الشعب الدولي بحضور الجهاز الفني المساعد .

وقال لاعب اسود الرافدين سعد ناطق، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن" العد التنازلي للاستحقاق الأكثر أهمية بدأ بأول وحدة تدريبية في بغداد، ولدينا معسكر في اسبانيا مع المدرب الجديد لابد من التركيز عليه لتحقيق أكبر فائدة فنية بوصفه الفرصة الأخيرة للمنتخب قبل خوض المباريات المقبلة".

وأضاف ناطق أن " المنتخب مقبل على مهمة صعبة والجميع مدرك لحجم هذه المباريات وهناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين في تقديم مستوى طيب يليق بسمعة الكرة العراقية".

من جانبه أعرب اللاعب شيركو كريم، عن سعادته بالعودة الى صفوف المنتخب من جديد مؤكداً لـ(واع)، أن " معسكر إسبانيا سيكون محطة إعدادية جيدة رغم قصر فترة الإعداد "،لافتاً الى أن " اللاعبين بحاجة الى فترة للانسجام مع المدرب الجديد ونامل ان يكون الانسجام سريعاً".

فيما أكد لاعب الأسود، ضرغام اسماعيل، ان جميع لاعبي المنتخب كفوءون وعلى مستوى عالٍ والجميع يستحق تمثيل المنتخب الوطني، وقال اسماعيل لـ(واع)، إن" المرحلة القادمة هي مرحلة حاسمة ومصيرية و جميع اللاعبين عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية ولا توجد مهمة صعب على اسود الرافدين"، مضيفا ان " المدرب الجديد لديه خبرة كبيرة على مستوى المنتخبات وخياراته دقيقة في اختيار اللاعبين وجميع من اختارهم للتصفيات هم من اللاعبين المتميزين والقادرين على تقديم نتائج طيبة".

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