الكاظمي يدعو أردوغان لحضور المؤتمر المزمع انعقاده في بغداد نهاية الشهر الحالي

2021/08/08 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوة إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لحضور اجتماع قادة دول الجوار المزمع انعقاده في بغداد نهاية الشهر الحالي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ان أردوغان أستقبل وزير الخارجية فؤاد حسين الذي سلمه رسالة دعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور إجتماع القمة على مستوى القادة لدول جوار العراق.

واضاف البيان، انه تم خلال اللقاء أيضا بحث مجموعة قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.

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