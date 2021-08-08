شاهد.. لحظة بكاء ميسي خلال مؤتمر وداع برشلونة

2021/08/08 | 14:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر ليونيل ميسي لاعب برشلونة، متأثرًا خلال مؤتمر صحفي أقيم لإعلان رحيله عن النادي.

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