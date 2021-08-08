اصحاب الاجور اليومية في بلدية العمارة يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة

2021/08/08 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة /نينا / نظم العشرات من عمال البلدية في العمارة تظاهرة امام بوابة المدينة الترفيهية في المدينة ، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة .واكدوا انه سيكون هناك تصعيد اذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم ./ انتهى س

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