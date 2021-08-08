عمار طعمة : نرفض التوجه الحكومي بالاقتراض من صندوق النقد الدولي وطرح سندات حكومية

2021/08/08 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عبر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة عن رفض التوجه الحكومي باقتراض اربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ، خصوصًا وان وزير المالية أعلن عدم توقعه الحصول على القرض حتى نهاية العام الحالي.وقال في بيان صحفي :" ان مجموع الايرادات الفائضة عما هو مثبت لسعر بيع النفط العراقي في الموازنة بلغ اكثر من (7.7) مليار دولار خلال الاشهر الستة الاولى من السنة الحالية وهي تزيد على مبلغ الاقتراض المفترض بمقدار (3,7) مليار دولار ".واضاف طعمة :" ان اقتران مثل هذه القروض باشتراطات قاسية يكبل الاقتصاد العراقي ويقيد برامجه بما ينتج خطوات مضرّة بعامة المواطنين العراقيين ويرهن القرار الاقتصادي بمنهج غريب وغير متلائم مع الوضع العراقي و من امثلتها رفع سعر صرف الدولار.واوضح :" ان التوجه الجاد لتحصيل الايرادات الاتحادية غير النفطية بمصادرها العديدة ( المنافذ ، شركات الهاتف النقال لوحدها ) ستوفر اربعة اضعاف هذا المبلغ المفترض اقتراضه ".وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات وطنية شجاعة في موضوع جولات التراخيص النفطية التي يبلغ معدل كلفتها السنوية (15) تريليون دينار وكذلك موضوع عقود اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية والمجحفة بحق العراق واقتصاده سيوفر مبالغ طائلة تغنينا عن سياسة الاقتراض الخاطئة وتبعاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .وبنفس المبررات اعلاه ، قال طعمة :" نرفض ما اعلنه وزير المالية علي علاوي بان الحكومة ، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ، سوف تطرح سندات حكومية بمقدار (١،٥) ترليون دينار اي ما يعادل (1) مليار دولار تقريباً"./انتهى3

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