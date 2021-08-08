كردستان يعطل الدوام الرسمي بعد غد الثلاثاء

2021/08/08 | 14:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان /المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، تعطيل الدوام الرسمي بعد غد الثلاثاء بمناسبة رأس السنة الهجرية الموافق الأول من شهر محرم.وقالت الدائرة في بيان، إن يوم الثلاثاء المصادف […]

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