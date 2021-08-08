منطقة عراقية تقرر عطلة رسمية يوم الثلاثاء المقبل

2021/08/08 | 14:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، الاحد، تعطيل الدوام الرسمي بعد غد الثلاثاء بمناسبة رأس السنة الهجرية الموافق الأول من شهر محرم.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (8 آب 2021)، ان "يوم الثلاثاء المصادف العاشر من شهر آب الجاري، عطلة رسمية في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإقليم بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية".

N.A

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