رغم نجاح اللقاح.. الصحة العالمية تحذر من خطر حقيقي يهدد العالم

2021/08/08 | 14:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من خطر حقيقي يحدق بالبشرية الآن، بسبب إنتشار عدوى فيروس كورونا، على الرغم من نجاح عمليات التطعيم.وقال المدير العام للصحة العالمية تيدروس غيبريسوس في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة، ان “هنالك خطراً حقيقياً يحدق بالبشرية الآن بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا، على الرغم من نجاح …

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الصحة العالمية تحذر من خطر حقيقي يهدد العالم أولاً على النور نيوز.

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