وزير المالية يؤكد اهمية اعتماد آليات وخطوات ممنهجة وفق ماجاء بالورقة البيضاء

2021/08/08 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم الاحد، اهمية اعتماد آليات وخطوات ممنهجة وفق ماجاء بالورقة البيضاء.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير المالية عبد الامير علاوي، ترأس الجلسة السادسة عشر للجنة إعداد استراتيجية الموازنة للاعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٤ وبحضور كل من رئيس الهيأة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الأتحادية ووكيل الوزارة ومستشاري رئيس الوزراء و ومستشار الوزارة وعدد من المدراء العامين للوزارة".

واضاف، انه "جرى خلال الجلسة عرض تقرير شامل بشأن الخطط الأستراتيجية لمحافظات كل من (بابل ، الانبار ، ذي قار و واسط) ورؤيتها المستقبلية في اطار تحقيق تنمية إقتصادية وتنشيط جانب الاستثمارات فيها ودعم جهود النهوض بالواقع الخدمي والبنى التحتية وتوفير فرص عمل والحد من مستويات الفقر في تلك المحافظات".

وتابع، ان "الاجتماع، بحث تحديد سقوف الأيرادات النفطية وغير النفطية ومناقشتها وفقا للتقرير المقدم من قبل رئيس الهيأه العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الاتحادية".

واكد علاوي وفقا للبيان، على "اهمية اعتماد آليات وخطوات ممنهجة وفق الأطر العلمية ومنها وفق ماجاء بورقة الاصلاح الاقتصادي (الورقة البيضاء)".

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