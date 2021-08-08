الكهرباء العراقية تتحدث عن “حرب معلنة” وتؤكد ان هدفها إيذاء المواطنين

2021/08/08 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد، عن حرب معلنة تجري في مدن عراقية مختلفة، فيما بينت الهدف من هذه الحرب.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، ان ما تتعرض له أبراج الطاقة الكهربائية من عمليات تفجير في مختلف المدن العراقية، ليس هجمة شرسة فقط، وانما هي حرب معلنة على خطوط نقل الطاقة والبنى التحتية لوزارة الكهرباء جميعها تتعرض الى دمار شامل بسبب هذا الحرب، مبيناً ان هدفها حرمان المواطنين من الطاقة الكهربائية وعزل المحافظات بعضها عن بعض.

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