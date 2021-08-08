بعد سرقتها.. سيارة تحلق في السماء وتهبط في مسبح منزل

2021/08/08 | 15:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استيقظت عائلة في شمال غرب هيوستن من النوم بعد أن سقطت سيارة مسروقة في مسبحهم في الفناء الخلفي.

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