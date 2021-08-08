سلامات يا وطن سلامات ياعراق - علي عرمش شوكت

2021/08/08 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت عندما يصاب الشخص القريب او الصديق اللبيب، بمعضلة مرضية او حادث خطير وينجو منه.



يقال له من قبل محبيه كلمة " سلامات " طالما تعدت الحادثة بسلام.



غير ان الحاصل في عراقنا اليوم قد خيّمت اكثر من جائحة ومصيبة على الناس.



تمثلت بالنهج السياسي المحاصصاتي الذي اصاب الحياة بمختلف نواحيها بعطب لا افق مرئي لها سوى الحرائق.



فضلاً عن الوباء الذي يفقدنا كل يوم اعزاء لا يعوضون.



وما زالت هذه المصائب جاثمة على ص ......





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