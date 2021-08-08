الاستعداد للموسم الدراسي المقبل

2021/08/08 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

مرت سنتان على انقطاع الدراسة الحضورية

في المدارس إلا لفترات قليلة، ولا يعلم

أحد هل العام الدراسي القادم سيشهد رجوع

الطلاب لمقاعد الدراسة أم يستمر

التعليم الإلكتروني لكن على ضوء

الإقبا

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