المالية تناقش الخطط الاستراتيجية لأربع محافظات

2021/08/08 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت وزارة المالية، اليوم الأحد،

الخطط الأستراتيجية لمحافظات بابل،

الانبار، ذي قار وواسط، و رؤيتها

المستقبلية في اطار تحقيق تنمية

إقتصادية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير

المالية علي عبدالأمير علاو

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