إقليم كردستان يعطل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل

2021/08/08 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في

حكومة إقليم كردستان العراق، تعطيل

الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل بمناسبة

رأس السنة الهجرية الموافق الأول من شهر

محرم.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب، إن يوم

الثلاثاء الم

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