انخفاض ملحوظ بعدد وفيات وإصابات كورونا بالنجف

2021/08/08 | 15:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة و193 إصابة جديدة في المحافظة خلال 24 ساعة.وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم اجراء […]

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