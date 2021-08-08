دراسة: الإفراط في تناول القهوة قد يؤدي للإصابة بالخرف

2021/08/08 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قالت دراسة جديدة أجرتها جامعة جنوب أستراليا إن الإفراط في تناول القهوة قد يشكل خطرا على صحتنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ.

ففي أكبر دراسة من نوعها، نشرها موقع "سايتيك"، و ترجمتها "عربي21" وجد الباحثون أن الإفراط في استهلاك القهوة ارتبط بأحجام إجمالية أقل في الدماغ وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وأجريت الدراسة في المركز الأسترالي للصحة الدقيقة التابع لمعهد جنوب أستراليا للبحوث الصحية والطبية (SAHMRI) وفريق من الباحثين الدوليين، وقامت بتقييم آثار القهوة على الدماغ بين 17702 مشاركا في البنك الحيوي في المملكة المتحدة (تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاما)، ووجدت أن خطر الإصابة بالخرف زاد بنسبة 53% بين أولئك الذين شربوا أكثر من ستة فناجين من القهوة في اليوم.

وتقول الباحثة الرئيسية ومرشحة الدكتوراه في جامعة جنوب أستراليا، كيتي فام، إن البحث يقدم رؤى مهمة للصحة العامة.

وقالت فام: "القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، ومع ذلك، نظرا لأن الاستهلاك العالمي يزيد على تسعة مليارات كيلوغرام سنويا، فمن الأهمية بمكان أن نفهم أي آثار صحية محتملة لها، وهذا هو البحث الأكثر شمولا في العلاقة بين تناول القهوة وقياسات حجم الدماغ ومخاطر الخرف ومخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وهي أيضا أكبر دراسة تأخذ في الاعتبار بيانات التصوير الحجمي للدماغ ومجموعة واسعة من العوامل المحيرة".

وأضافت: "وجدنا باستمرار أن ارتفاع استهلاك القهوة كان مرتبطا بشكل كبير بانخفاض حجم الدماغ، وبشكل أساسي، قد يعرضك شرب أكثر من ستة فناجين من القهوة يوميا لخطر الإصابة بأمراض الدماغ مثل الخرف والسكتة الدماغية".

والخرف هو حالة تنكسية في الدماغ تؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك والقدرة على أداء المهام اليومية.



وهناك حوالي 50 مليون شخص مشخصون بالمتلازمة في جميع أنحاء العالم.



في أستراليا، الخرف هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة، حيث يتم تشخيص ما يقدر بنحو 250 شخصا كل يوم.

والسكتة الدماغية هي حالة يتعطل فيها إمداد الدماغ بالدم، ما يؤدي إلى انقطاع وصول الأكسجين، وتلف الدماغ، وفقدان الوظائف.



وتشير البيانات إلى أن 13.7 مليون شخص سيصابون بجلطة دماغية هذا العام مع وفاة 5.5 مليون نتيجة لذلك.

وقالت كبيرة الباحثين ومديرة المركز الأسترالي للصحة الدقيقة التابع لجامعة جنوب أستراليا، الأستاذة إلينا هيبونن إنه في حين أن الأخبار قد تكون مريرة لعشاق القهوة، فإن الأمر كله يتعلق بإيجاد توازن بين ما تشربه وما هو جيد لصحتك.

وأضافت الأستاذة هيبونن: "يقدم هذا البحث رؤى حيوية حول استهلاك القهوة بكثرة وصحة الدماغ، ولكن كما هو الحال مع العديد من الأشياء في الحياة، فإن الاعتدال هو المفتاح".

وقالت: "بالإضافة إلى الأدلة الجينية الأخرى والتجربة العشوائية المضبوطة، تشير هذه البيانات بقوة إلى أن ارتفاع استهلاك القهوة يمكن أن يؤثر سلبا على صحة الدماغ، وفي حين أن الآليات الدقيقة غير معروفة، فإن أحد الأشياء البسيطة التي يمكننا القيام بها هو الحفاظ على رطوبة الجسم وتذكر شرب القليل من الماء إلى جانب فنجان القهوة".

وتابعت: "الاستهلاك اليومي العادي للقهوة هو ما بين فنجان أو فنجانين من القهوة، وبالطبع، بينما يمكن أن تختلف مقاييس الوحدة، ولكن تناول فنجانين من القهوة يوميا جيد على العموم، ومع ذلك، فإن وجدت أن استهلاكك للقهوة يتجه نحو أكثر من ستة أكواب يوميا، فقد حان الوقت لإعادة التفكير قبل أن تملآ فنجانك التالي".

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