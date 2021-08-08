تعرّف على أسعار صرف الدولار في إقليم كردستان

2021/08/08 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كردستانتنشر (بغداد اليوم)، الاحد، أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بإقليم كردستان.وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، في حين وصل سعر البيع الى 148300 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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