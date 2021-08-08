2021/08/08 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ غادر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم بغداد متوجها الى مدينة ملقا الاسبانية للدخول بمعسكر تدريبي يستمر عشرة ايام ، تحضيرا للتصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني هشام محمد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان المنتخب تجمع يوم امس في ملعب الشعب الدولي واكمل الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الوطني يغادر الى اسبانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الوطني يغادر الى اسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).