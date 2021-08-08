استضافة برلمانية جديدة لقيادات امنية وعسكرية حول استهداف ابراج الطاقـة

2021/08/08 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تعتزم لجنة الامن والدفاع النيابية ، استضافة قادة امنيين وعسكريين من وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة ، خلال الاسبوع الحالي ، لبحث ملف استهداف ابراج نقل الطاقـة والاجراءات الامنية لحماية شبكات التوزيع ومحطات تجهيز الطاقة الكهربائيـة ./انتهى5

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