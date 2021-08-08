2021/08/08 | 15:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المركز الخبري الوطني أصدرت دائرة صحة البصرة، اليوم الأحد، توضيحا حول وجود مخالفات في عقود أجهزة طبية اشترتها الدائرة.وذكر بيان للدائرة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “في الوقت الذي تثمن فيه دائرتنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من صحة البصرة حول وجود مخالفات بعقود أجهزة طبية المركز الخبري الوطني.

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