الخنجر والنجيفي يبحثان مجريات الأحداث السياسية في العراق

2021/08/08 | 15:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس تحالف “عزم” خميس الخنجر، مع الأمين العام لحزب “للعراق متحدون” أسامة النجيفي، اليوم الأحد، مجريات الأحداث السياسية في العراق، والانتخابات المقبلة.وذكر بيان لتحالف عزم تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “للنظر والتحاور في مجريات الأحداث السياسية وأبرز التطورات في البلاد؛ استقبل زعيم تحالف عزم خميس الخنجر في مقره بالعاصمة …

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