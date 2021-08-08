انخفاض الموقف الوبائي في النجف

2021/08/08 | 15:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الأحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 آب 2021)، إنه "الكوادر الصحية أجرت 899 فحصاُ جديداً لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وتبين تسجيل 193 إصابة جديدة، فيما تماثل 387 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك تسجيل حالة وفاة واحدة خلال المدة المذكورة".

وأضاف البيان، أن "من بين الإصابات الجديدة، 7 إصابات بين صفوف منتسبي دائرة صحة النجف".

وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي:

مجموع الإصابات الكلي: 80277

مجموع حالات الشفاء: 74624

مجموع الوفيات: 641

مجموع الحالات تحت العلاج: 5012

مجموع الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 4812

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