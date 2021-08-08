كردستان تعطل الدوام الرسمي في الثلاثاء المقبل

2021/08/08 | 15:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم الثلاثاء المصادف العاشر من شهر آب الجاري عطلة رسمية في الدوائر والمؤسسات.

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