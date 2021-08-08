المالية تناقش الخطط الاستراتيجية لـ 4 محافظات وتحقيقها للتنمية الإقتصادية

2021/08/08 | 15:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقشت وزارة المالية، اليوم الأحد، الخطط الاستراتيجية لـ 4 محافظات، ورؤيتها المستقبلية لتحقيق التنمية الإقتصادية وتنشيط جانب الاستثمارات.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ترأس الجلسة السادسة عشر للجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022- 2024، بحضور رئيس الهيأة العامة …

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