العراق يسعى للحصول على دعم البنك الدولي

2021/08/08 | 15:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، بأن العراق يسعى للحصول على تمويل من البنك الدولي لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج.

وقال موسى إن “العراق يسعى من الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية للتباحث مع البنك الدولي لتمويل ماهو مناط بالجانب العراقي من تنفيذ خط الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج الذي يمتد إلى 80 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية”.

وذكر أن هذا التمويل سيمكن العراق من الإيفاء بجميع التزاماته وأن يدشن هذا الخط داخل الأراضي العراقية بتمويل من البنك الدولي بنسبة 100 %.

وأوضح أنه من المفترض أن ينجز هذا الخط في مرحلته الأولى في صيف 2022 بطاقة 500 ميغا واط لمحافظة البصرة وهناك جدية للطرفين لإنجاز هذا المشروع الحيوي.

وقال العبادي إن “إجمالي طول خط الربط الكهربائي العراقي الخليجي يبلغ 300 كيلو متر”، لافتاً إلى أن هذا الخط الاستراتيجي سيتكفل بربط محطة الزور الكويتية بمنطقة الفاو العراقية.

وكان وزير المالية العراقي على علاوي قد أعلن حديثاً عن مفاوضات تجريها الحكومة العراقية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 إلى 4 مليارات دولار لتمويل مشاريع في العراق.

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