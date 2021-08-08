2021/08/08 | 15:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني مع إسدال الستار على منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، اليوم الأحد، يودع الرياضيون العرب المنافسات بحصيلة تاريخية من الميداليات.وسجلت الدول العربية مجتمعة أفضل مشاركة لها في تاريخ الأولمبياد، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حصيلة تأريخية من ميداليات العرب خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المركز الخبري الوطني.

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