بفوزها في ألعاب طوكيو 2020.. نيلي كوردا أول شخص يفوز ببطولة كبرى وميدالية ذهبية أولمبية في نفس العام

2021/08/08 | 15:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمر موسم أحلام لاعبة الغولف نيلي كوردا يوم السبت حيث أضافت ميدالية ذهبية أولمبية لفوزها في بطولة PGA للسيدات في يونيو.نيلي هي أول لاعبة من الجنسين تفوز ببطولة كبرى والميدالية الذهبية الأولمبية في نفس العام، وتحدثت عن تجربتها الأولمبية مع شبكة CNN.

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