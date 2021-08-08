وزير الدفاع يمدد فترة التقديم على الدورة 112 من الكلية العسكرية

2021/08/08 | 15:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، تمديد فترة التقديم للدورة 112 بالكلية العسكرية.وذكر بيان مقتضب للوزارة، ان “وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، وافق على تمديد فترة التقديم على الدورة (112) كلية عسكرية لغاية يوم الثلاثاء المقبل”.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp 0 Telegram

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