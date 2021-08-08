2021/08/08 | 15:58 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الأحد 8 أغسطس 2021 | 03:37 مساءً | عدد القراءات : 18

كردستان تعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في الاقليم يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة الاقليم في بيان ، إن "يوم الثلاثاء المصادف العاشر من شهر آب الجاري عطلة رسمية في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإقليم بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).