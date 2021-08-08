2021/08/08 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني في كلمته الوداعية المؤثرة، أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن بعض الأخبار كانت كاذبة، خلال الفترة الأخيرة، ومنها متعلقة براتبه.وعند سؤال أحد الصحفيين لميسي حول فكرة تخفيض راتبه بشكل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسي يفصح عن “كذبة” حول تخفيض راتبه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يفصح عن “كذبة” حول تخفيض راتبه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يفصح عن “كذبة” حول تخفيض راتبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).