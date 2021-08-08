طالب ينتقم من مدير مركز امتحاني في صلاح الدين.. ماذا فعل؟

2021/08/08 | 16:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم طالب بتدمير سيارة مدير مركز امتحاني في محافظة صلاح الدين.

واظهر مقطع فيديو حصل عليه NRT عربية، الاحد (8 آب 2021)، " قيام طالب في الصف الثالث متوسط بتدمير سيارة مدير مركز امتحاني لعدم السماح له بالغش في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين".

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