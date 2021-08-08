نتائج اجتماع بحضور مستشاري رئيس الوزراء ووزير المالية

2021/08/08 | 16:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وزير المالية علي علاوي، الأحد، تحديد سقوف الإيرادات النفطية وغير النفطية، بحضور مستشاري رئيس الوزراء.

وذكر بيان للوزارة تلقى NRTعربية نسخة منه، (8 آب 2021)، إنه "ترأس وزير المالية علي عبدالأمير علاوي الجلسة السادسة عشر للجنة إعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط ٢٠٢٢-٢٠٢٤، وبحضور كل من رئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الاتحادية ووكيل الوزارة ومستشاري رئيس الوزراء ومستشار الوزارة وعدد من المدراء العامين للوزارة".

وجرى خلال الجلسة "عرض تقرير شامل بشأن الخطط الاستراتيجية لمحافظات كل من (بابل، الانبار، ذي قار و واسط)، ورؤيتها المستقبلية في إطار تحقيق تنمية إقتصادية وتنشيط جانب الاستثمارات فيها ودعم جهود النهوض بالواقع الخدمي والبنى التحتية وتوفير فرص عمل والحد من مستويات الفقر في تلك المحافظات".

كما بحث الاجتماع "تحديد سقوف الإيرادات النفطية وغير النفطية ومناقشتها وفقا للتقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الاتحادية".

وأكد الوزير علاوي، على "أهمية اعتماد آليات وخطوات ممنهجة وفق الأطر العلمية ومنها وفق ماجاء بورقة الاصلاح الاقتصادي (الورقة البيضاء)".

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