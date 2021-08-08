2021/08/08 | 16:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التجارة، إطلاق تجهيز الحصة السابعة من مادة الطحين، داعية الوكلاء في بغداد والمحافظات الى مراجعة مراكز القطع لتسلم قوائم التجهيز.وقال مدير عام شركة تصنيع الحبوب أثير داود سلمان في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم توجيه قسم التسويق والفروع في المحافظات بالمباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة …

ظهرت المقالة التجارة تعلن إطلاق تجهيز الحصة السابعة من الطحين وتدعو الوكلاء إلى المراجعة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن إطلاق تجهيز الحصة السابعة من الطحين وتدعو الوكلاء إلى المراجعة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن إطلاق تجهيز الحصة السابعة من الطحين وتدعو الوكلاء إلى المراجعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).