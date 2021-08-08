2021/08/08 | 16:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 8346 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 9053 حالة للشفاء و57 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم البلاد.وأشارت الى تلقي 54849 شخصاً للقاح كورونا في 24 ساعة.

ظهرت المقالة العراق يسجل 8346 إصابة جديدة بكورونا و57 وفاة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 8346 إصابة جديدة بكورونا و57 وفاة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 8346 إصابة جديدة بكورونا و57 وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).