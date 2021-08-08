2021/08/08 | 16:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، إستعداد وزارته للعمل على ازالة جميع المشاكل والمعوقات الفنية والمالية مع اقليم كردستان حفاظاً على الثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي بحسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط يؤكد استعداده لمعالجة المشاكل العالقة مع الإقليم المركز الخبري الوطني.

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