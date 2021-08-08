شاومي تصبح الرقم 1 على مستوى مبيعات الهواتف الذكية

2021/08/08 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةيبدو أن سقوط شركة هواوي الصينية بسبب العقوبات الأمريكية القاسية كان مفيدا جدا لمنافسيها و خصوصا مواطنتها شاومي و التي أصبحت حاليا في المركز الأول من حيث مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم، لدرجة أنها أصبحت منافسا حقيقيا لشركتي سامسونغ و آبل.

فبحسب شركة الدراسات الشهيرة CounterPoint و في ترتيبها الشهري، أعلنت أن شاومي تفوقت على سامسونغ و آبل في يونيو 2021 لتصبح العلامة التجارية الأولى للهواتف الذكية في العالم لأول مرة على الإطلاق ، وفقًا لخدمة نبض السوق الشهرية لشركة Counterpoint Research.



نمت مبيعات شاومي بنسبة 26٪ مقارنة بالشهر السابق في يونيو 2021 ، مما يجعلها العلامة التجارية الأسرع نموًا لهذا الشهر.



كانت شاومي أيضًا العلامة التجارية رقم 2 عالميًا للربع الثاني من عام 2021 من حيث المبيعات ، وبشكل تراكمي ، باعت ما يقرب من 800 مليون هاتف ذكي منذ إنشائها في عام 2011.

و نقلا عن موقع CounterPoint، قال مدير الأبحاث تارون باثاك: "منذ أن بدأ تراجع شركة هواوي ، بذلت شاومي جهودًا متسقة وحازمة لسد الفجوة التي أحدثها هذا التراجع.



توسعت الشركة المصنعة للمعدات الأصلية في الأسواق القديمة لشركة هواوي و هونور مثل الصين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.



في يونيو ، تلقى شاومي مزيدًا من المساعدة من انتعاش الصين وأوروبا والهند وتراجع سامسونج بسبب قيود العرض ".

كما أشار كبير المحللين فارون ميشرا: "نما سوق الصين بنسبة 16٪ مقارنة بالشهر السابق في يونيو مدفوعًا بمهرجان 618 ، مع كون شاومي الشركة المصنعة للمعدات الأصلية الأسرع نموًا ، مستفيدة من توسعها القوي في وضع عدم الاتصال في المدن ذات المستوى الأدنى.



وأداء قوي لهواتف Redmi 9 و Redmi Note 9 وسلسلة Redmi K.



في الوقت نفسه ، بسبب موجة جديدة من جائحة كوفيد 19 في فيتنام ، تعطل إنتاج سامسونغ في يونيو ، مما أدى إلى مواجهة أجهزة العلامة التجارية نقصًا عبر القنوات.



كانت شاومي، مع محفظتها القوية متوسطة المدى وتغطية السوق الواسعة ، المستفيد الأكبر من الفجوة قصيرة المدى التي خلفتها سلسلة Samsung A ".

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