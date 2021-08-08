طفرة جديدة بإصابات كورونا في العراق - عاجل

2021/08/08 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 8346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 9053 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 57 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عددهم 54849".

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