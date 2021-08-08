الامانة العامة لمجلس الوزراء ترعى اجتماع مشروع اتمتة البطاقة التموينية

2021/08/08 | 16:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ رعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماعا خاصا بمراحل إنجاز مشروع أتمتة البطاقة التموينية بمشاركة ممثلي وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء " ان مدير عام التخطيط والمتابعة بوزارة التجارة ابتهال هاشم" استعرضت أبرز الخطوات التي أنجزت في إطار هذا المشروع، مؤكدة أن الاعتماد على أتمتة البطاقة التموينية يأتي للتحقق من البيانات حاليا، وفي المستقبل ستضمن تموين الفئات المشمولة بواسطة تطبيقات ذكية".وأوضحت" أن تطبيق التموين الإلكتروني طُبِّقَ في النجف تجريبيا، واعتمد بشكل أساس على البطاقة التموينية، وحقق نتائج إيجابية"، مضيفة :" ان مشروع الأتمتة سينجز قبل نهاية العام الحالي".واضاف البيان " ان المشروع يقوم على استخدام نظام بصمة الإصبع أو قزحية العين وتحديث بيانات الأُسَر وصولا إلى توفير قاعدة بيانات رصينة تتضمن السيطرة والرقابة ومنع حالات التكرار وكشف الأفراد الوهميين وكذلك حجب المسافرين والمتوفين بصورة دقيقة، واستخدام تطبيق تمويني بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ليمكن المواطن من متابعة وصول الحصة التموينية إلى الوكيل لغرض استلامها من دون تأخير، وكذلك إجراء معاملات البطاقة التموينية كافة، عن طريق التطبيق الذي سيتم توفيره لجميع الهواتف النقالة من دون الحاجة إلى مراجعة الفروع التموينية ، وبالتالي ستكون هناك سيطرة على عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية الورقية والحد من الفساد والهدر في المال العام".واوضحت الامانة " ان المشروع يجري ربطا تكامليا بين وزارتي التجارة والداخلية من خلال بناء منظومة وسطية للتحقق من بيانات المواطنين عند تقديمهم البطاقة الوطنية الموحدة أو هوية الأحوال المدنية للقضاء على حالات التزوير وتوفير قاعدة بيانات رصينة.يذكر أن برنامج الأغذية العالمي يتحمل التكاليف المالية الكلية لهذا المشروع"./انتهى ح

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