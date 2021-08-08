القانونية النيابية لـ/ نينا / : قانون الانتخابات لن يعدل في الدورة التشريعيـة الحاليـة

2021/08/08 | 16:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / جددت اللجنة القانونية النيابية ، تأكيدها عدم امكانية تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي تم التصويت عليه في الدورة الحالية .وذكـر نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " قانون انتخابات مجلس النواب لن يعدل في الوقت الحاضر ، لان الوقت الفعلي للدورة التشريعية الحالية انتهى عمليا مع دخول الحملات الانتخابية للمرشحين حيز التنفيذ وسريان الاجراءات الفنية الخاصة بالعملية الانتخابية ".واضاف ، ان " جميع التعديلات ستكون بعهدة الدورة التشريعية الجديدة ، في حال ارتأت المضي بها ، او صياغة تعديلات جديدة او الابقاء على القانون النافذ حاليا ".وصوت مجلس النواب، على قانون الانتخابات الجديد في جلسته المسائية التي عقدها بتاريخ 29 تشرين الأول 2020، ثم وافقت رئاسة مجلس النواب ، في 16 كانون الاول الماضي ، على طلب نيابي مرفق بتواقيع 75 نائبا عن كتل مختلفة ، لتقديم مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ، وقررت احالته الى اللجنة القانونية النيابية لانضاج الصياغة القانونية .وفي جلسته المسائية المنعقدة اواخر شهر اذار الماضي ، صوت مجلس النواب، على حل البرلمان في 7 تشرين الاول 2021 ،على ان تجرى الانتخابات في العاشر من تشرين الاول 2021 ./انتهى5

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