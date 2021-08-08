توضيح رسمي بشأن كتاب متداول عن فرض حظر التجوال 3 أيام بالأسبوع (وثيقة)

2021/08/08 | 16:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، توضيحاً حول كتاب متداول بشان فرض حظر التجوال الشامل 3 أيام بالاسبوع.

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وذكر المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 اب 2021)، ان "الكتاب الذي تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، صادر في (8 آب) من السنة الماضية (2020) وتم استغلال تطابق اليوم والشهر، لإشغال الرأي العام".

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