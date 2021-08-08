العراق يستلم مليوني جرعة من لقاحات فيروس

2021/08/08 | 16:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشحنة ستوزع على كافة منافذ التطعيم

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، استلام أكبر شحنة من لقاحي "فايزر" و"سينوفارم".

وأكّدت شركة تسويق الأدوية "كيماديا" في بيان، 8 آب/أغسطس، وصول جرعات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد وبواقع مليونين جرعة، من إنتاج كل من "فايزر" وشركة سينوفارم الصينية.

وأشار البيان، إلى أنّ "الكميات المستلمة تعد أعلى كميات مستلمة خلال يوم واحد"، مبينًا أنّ "الشحنة ستوزع لكافة المنافذ التلقيحية في بغداد وعموم المحافظات، بما فيها إقليم كردستان والنازحين وكل من وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي".

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