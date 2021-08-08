2021/08/08 | 16:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العام الماضي حقق العراق انتاجًا فاق الـ5 مليون طن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق مقبل على استيراد الحنطة لأول مرة منذ عامين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق مقبل على استيراد الحنطة لأول مرة منذ عامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).