كورونا في إيران.. 542 وفاة وأكثر من 39 ألف إصابة جديدة

2021/08/08 | 16:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة والعلاج الايرانية، تسجيل 542 وفاة وأكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكرت الصحة الايرانية، انها سجلت 542 حالة وفاة جديدة نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع مجموع الوفيات الى 94 ألفا و15 حالة، لافتة الى ان الفحوصات التي اجريت منذ امس السبت …

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542 وفاة وأكثر من 39 ألف إصابة جديدة أولاً على النور نيوز.

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