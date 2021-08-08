أمانة مجلس الوزراء توضح بشأن قرارات تتعلق بالحظر والدوام

2021/08/08 | 16:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن قرارات تتعلق بفرض حظر التجوال والدوام.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكتاب الذي تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، صادر في 8 آب من السنة الماضية 2020، وتم استغلال تطابق اليوم والشهر، لإشغال الرأي العام”.

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