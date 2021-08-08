صناعة عقال الرأس.. مهنة تقاوم الانقراض والمستورد

2021/08/08 | 16:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السوداني في الفروع العتيقة لسوق العمارة المسكوف، اتخذ الشاب علي العقابي محله الصغير الذي لا يتجاوز 1.5 م2 ليكون ورشة لصناعة العقال الميساني الذي يتميز بحجمه الصغير المصنوع من خيوط البريسم والوبر وشعر الماعز.العقابي قال لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هذه مهنته ورثها من أجداده وسيواصل العمل فيها ليورثها لأبنائه من بعده".وأضاف، أن "صناعة العقال العربي في ميسان مهنة تقاوم الانقراض بعدما غزت العقل الصناعية المستوردة الأسواق ولم يبق من صناعها القدماء إلا القليل".وتابع العقابي أن "للعقال أنواعا وأشكالا متنوعة منها المصنوع من البريسم والوبر يغلب عليها اللون الأسود وأحجامها الصغيرة والمتوسطة والخشنة والناعمة"، مبينا أن "مهنته توارثها الأجيال جيلا بعد آخر وهي دليل على الأصالة والأصل ولا تكتمل صورة الزي العربي إلا بوضع العقال على الرأس".

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