الصحة تسجل 8346 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/08/08 | 16:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن تسجيل 8346 اصابة بـ وباء كورونا و 9053 حالة شفاء اضافة الى وفاة 57 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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